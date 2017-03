635x357 EEUU amarga a Venezuela a punta de jonrones en el Clásico. BERNIE WILSON (Associated Press)

Adam Jones bateó un jonrón para el empate en el octavo inning y Eric Hosmer añadió un cuadrangular de dos carreras, tres bateadores después, culminando la remontada con la que Estados Unidos derrotó el miércoles 4-2 a Venezuela en el debut de ambos en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

Luego de haber silenciados en los primeros cinco innings por el as Félix Hernández, Estados Unidos despertó frente al endeble bullpen de Venezuela, que no pudo sostener una ventaja 2-0.

Hosmer, el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas que se escenificó en el Petco Park el año pasado, abrió el séptimo con un sencillo y procedió a anotar mediante un elevado de sacrificio de Eric Hosmer.

Héctor Rondón (0-1) entró a relevar por Venezuela en el octavo. Jones, quien jugó en una escuela secundaria en San Diego, la desapareció por el bosque derecho-central para igualar la pizarra.

Acto seguido, Christian Yelich empalmó un sencillo, Nolan Arenado falló con un elevado y Hosmer sacudió un batazo que viajó 418 pies por el derecho-central para el 4-2 definitivo.

"Rondón era el setup man (preparador de mesa)", señaló el manager de Venezuela Omar Vizquel. "Cuando tenemos esos caballos, hay que darle la confianza. Él era el indicado para estar ahí".

Los estadounidenses celebraron con euforia sus jonrones.

"Creo que todo el mundo anda diciendo que el equipo de Estados Unidos es apático, que jugamos una pelota aburrida", dijo Jones. "Pero sentimos la pasión. Solo que lo hacemos un poco diferente".

Luke Gregerson, un pitcher de los Astros de Houston que inició su carrera en San Diego, se encargó del noveno para el salvamento.

Pat Neshek (1-0) cubrió el octavo, acreditándose la victoria.

Hernández se fue sin decisión tras diseminar tres sencillos, con tres ponches. No concedió boletos.

Estados Unidos solo pudo amenazar una vez ante el "Rey Félix", y no pudo capitalizar. El derecho permitió sencillos seguidos a Lucroy, Alex Bregman y Ian Kinsler con un out en el tercero, pero Jones falló al batear para doble play.

Hernández no salió para el sexto, y Vizquel explicó que su as le indicó que no estaba en condiciones de continuar.

"En su última apertura lanzó 50, 51 pitcheos", indicó Vizquel. "Y ya llevaba 60. Hablé con él y no se sentía cómodo".

Un jonrón de Rougned Odor con dos outs en el séptimo inning puso arriba a 2-0 a Venezuela, que venía de vencer 4-3 a Italia en un juego de desempate en la ciudad mexicana de Guadalajara para sortear el Grupo D.

Ender Inciarte bateó un elevado de sacrificio por Venezuela en el tercero.

Cumplida la primera fecha de la llave, Estados Unidos y Puerto Rico lideran con marca de 1-0. Puerto Rico venció a la República Dominicana por 3-1 el martes.

Venezuela enfrentará a República Dominicana el jueves, mientras que Estados Unidos se las verá con Puerto Rico el viernes.

Jhoulys Chacín será el abridor venezolano. Pero Vizquel deberá mover fichas tras perder por lesión a Martín Prado, jugador que podía desempeñarse en la tercera base y como jardinero.

"No lo vamos a poder utilizar el resto del Clásico", dijo Vizquel sobre Prado. "Tiene un jalón en la parte de atrás de la pierna derecha. No lo vamos a forzar así él quiera jugar".