635x357 Familia Kushner frena conversaciones para comprar Marlins. STEVEN WINE (Associated Press)

MIAMI (AP) — La familia Kushner, que tiene vínculos cercanos con el presidente Donald Trump, aplicó los frenos a las negociaciones para comprar los Marlins de Miami tras el surgimiento de un reporte, según el cual, el dueño del equipo, Jeffrey Loria, podría ser nominado por el mandatario como embajador en Francia.

Joshua Kushner, cuyo hermano mayor es asesor de Trump, había llegado a un acuerdo preliminar para adquirir los Marlins. Pero en un comunicado difundido el miércoles en la noche por Joseph Meyer, cuñado de Kushner, la familia manifestó sus preocupaciones por la posibilidad de que la venta pudiera "complicar" el nombramiento de Loria como embajador.

"Aunque los Kushner han alcanzado progresos sustanciales en las discusiones para que compremos los Marlins, reportes recientes sugieren que Loria será nominado pronto por el presidente como embajador en Francia", señala el comunicado. "Si eso es verdad, no queremos que esta transacción, no relacionada, complique ese proceso, y no la buscaremos. Los Kushner siguen interesados en comprar el equipo, y les encantaría hacerse de los Marlins en otro momento".

El diario New York Post informó el miércoles que Loria, comerciante de obras de arte, podría ser el próximo embajador en Francia. El reporte mencionó a Loria como una de cuatro personas seleccionadas por el jefe de la oficina de la Casa Blanca, Reince Priebus, para ocupar destacados puestos diplomáticos.

Loria contribuye desde hace años con grandes donaciones para el Comité Nacional Republicano, dirigido por Priebus hasta que ocupó su cargo actual con Trump. Expedientes sobre recaudación de fondos muestran que Loria entregó el año pasado 125.000 dólares en total para la campaña de Trump y para el Comité.

Es una vieja tradición presidencial la de recompensar las generosas contribuciones para campañas políticas con puestos de embajador en países desarrollados.

La declaración de los Kushner representó la primera confirmación pública de que hubo negociaciones con Loria.

"Nuestra familia ha sido amiga de Jeff Loria durante más de 30 años. Hemos estado juntos en el negocio e incluso fuimos copropietarios de un equipo de béisbol de la Triple A", indica el comunicado, en referencia a un club en Oklahoma City.

Joshua Kushner, de 31 años, es un empresario neoyorquino, y forma parte de esta familia dedicada a los bienes raíces, que incluye también a Jared Kushner, yerno y asesor de Trump.

Los dirigentes de los Marlins no han emitido comentarios sobre el tema. El presidente del equipo, David Samson, dijo que hablará este viernes sobre el estatus de las negociaciones en torno de una venta.

___

La periodista de la AP, Julie Bykowicz, contribuyó con este despacho desde Washington.