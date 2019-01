Fedebeis anuncia que Chiriquí jugará en Dolega

La Federación Panameña de Béisbol anunció cambios en el calendario del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, copa Caja de Ahorros dedicado a Eric Espino y Elias González.

El encuentro entre Chiriquí Occidente y Colón que se tenía previsto jugar a las 8:00 de la noche en el estadio Rod Carew, se mantiene en el mismo lugar pero pasa a iniciar a las 7:00pm.

Los fanáticos chiricanos podrán ver a a su equipo en el estadio Carlos Alvarado Mazola en Dolega el día de mañana 17 de enero, cuando se enfrenten a Los Santos a las 7:00pm. Ese encuentro estaba programado para jugarse en primera instancia en el estadio Omar Torrijos.

El resto de la jornada para hoy 16 de enero: Los Santos vs Bocas del Toro en Santiago, Veraguas visita a Panamá Oeste en Chame, Herrera vs Chiriquí en el Kenny Serracín, Panamá Metro vs Darién en Metetí y Coclé vs Panamá Este en Chepo.