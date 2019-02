Juan Francisco Puello tildó de "milagro" la Serie del Caribe en Panamá

Juan Francisco Puello, comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), tildó este sábado como el "milagro de la Serie del Caribe" la versión número 61 de la Serie del Caribe en Panamá.

"Esta serie en Panamá, con todo el respeto que se merece, se le puede llamar el 'milagro de la Serie del Caribe'. Solo con Dios se puede armar un evento de este tipo en cinco o seis días", comentó Puello.

El dirigente deportivo dejó claro que un ser superior puso mano para que se diera el torneo en Panamá, debido a la premura con lo que se ha montado el torneo.

"La casualidad es el seudónimo que utiliza Dios cuando no firma personalmente y la casualidad es el nombre secular de la divina providencia, son dos frases que utilizo mucho, por eso recalco que todo esto es porque Dios ha querido que estemos en Panamá", precisó.

Y es que luego de 59 años la Serie del Caribe regresa a Panamá, siendo esta la tercera ocasión que el país centroamericano es sede del prestigioso torneo de campeones de la ligas de Venezuela, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, México y Panamá.

Dentro de las casualidades de Puello está que Panamá participó en en 1949 por primera vez en la serie, año en que el dirigente nació. La última serie del Caribe que se celebró en Panamá fue en 1960.

Agregó que "nadie conoce el corazón de la auyama, solo el cuchillo. Nadie puede montar un espectáculo de esta magnitud si no con un Dios de victoria a su lado".

Puello, quien es abogado de profesión y que ha estado por 28 años al frente de la confederación, apuntó que esta Serie del Caribe será un termómetro para saber si Panamá, que en esta ocasión juega como invitado, está listo para tener un puesto permanente en la confederación.

"Esta serie nos servirá para tomar la temperatura de Panamá hacia el futuro. Por eso es que pedimos el apoyo del pueblo en este torneo", añadió, aunque apuntó que en Panamá "aún hay que llenar ciertos vacíos".

Agregó que la Serie del Caribe en Panamá será un antes y un después del béisbol del área.

Para nosotros es un gran placer estar en Panamá y Dios ha querido que estemos en Panamá

El dirigente recalcó que el torneo pondrá a Panamá en el mapa del deporte mundial durante seis días debido a que el torneo se transmitirá a varios lugares del mundo.

Sobre las expectativas de que la serie del Caribe regrese a Cuba, el dirigente dejó abierta la posibilidad, pero señaló que es "su sueño", pero todo dependerá de arreglar un "tema político".

"Es mi sueño que la Serie del Caribe regrese a Cuba, donde nació, pero existe un problemas político y hasta que no se resuelva, no se puede. Pero Dios quiera que se resuelva y antes de yo salir de aquí se pueda dar. Para mí el deporte y la política no se deben mezclar, son como agua y aceite", aseveró.

Puello también utilizó la vitrina para dejar claro que la CBPC no será responsable de una posible deserción de peloteros, debido a que cada club cuenta con esa responsabilidad o patria potestad sobre sus jugadores.

En cuanto a la posible demanda de Venezuela, por retirarle la Serie del Caribe, que en primera instancia sería en Barquisimeto, Puello dejó claro que "no hemos suscrito ningún documento con ningún gobierno.

"Me tiene sin cuidado las declaraciones, no hemos suscrito ningún contrato con ningún gobierno y en cuanto a la demanda por lo que sé, como abogado, no procede por ser dos jurisdicciones diferentes", advirtió.

En cuanto a cifras, el comisionado de la CBPC adelantó que cada equipo se gasta 600.000 dólares en venir al torneo, mientras que la organización ha puesto 100.000 dólares para el arreglo del estadio nacional Rod Carew.

El primer partido de la Serie del Caribe Panamá 2019 será el lunes 4 de febrero, entre los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) y las Estrellas Orientales (República Dominicana), a las 15.00 hora local (20.00 GMT).

La inauguración oficial del torneo se dará el martes 5 de febrero desde la 18.45 hora local (23.45 GMT), donde se espera contar con la presencia del ex grandes ligas panameño Mariano Rivera.

"Todos saben que el comisionado es alérgico a las palabras en las inauguración, solo se hace el lanzamiento de honor y al torneo, porque la gente va al estadio a ver béisbol", expresó Juan Francisco Puello.