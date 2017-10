Jeter: Aprenderé sobre la marcha como dueño de Marlins

MIAMI (AP) — De vuelta en el mundo del béisbol, Derek Jeter afirmó que estará involucrado en las operaciones de los Marlins de Miami como uno de los nuevos dueños del equipo, y señaló que dependerá mucho del presidente de operaciones deportivas Michael Hill para aprender sobre la marcha.

Jeter y el accionista mayoritario Bruce Sherman hablaron el martes por primera vez desde que el grupo que encabezan compró por los Marlins por 1.200 millones de dólares. La conferencia de prensa fue dos días después que Miami terminó su octava temporada consecutiva con récord perdedor, la racha más larga en las mayores.

“Estamos reconstruyendo la franquicia”, dijo Jeter, una estrella en su época de jugador con los Yanquis de Nueva York. “Estamos colocando a la gente adecuada en los puestos indicados”.

Aunque admitió que es un novato en la administración de un equipo, Jeter parece que ya aprendió a no ofrecer pistas sobre sus intenciones. Rehusó decir si el toletero Giancarlo Stanton, el manager Don Mattingly y otros permanecerán con los Marlins, o la dirección que quiere para el equipo.

“¿Estás tratando de que te diga lo que voy a hacer?”, respondió. “Algunas cosas hay que mantenerlas en privado. Pero, sí, tenemos que reconstruir”.

Jeter y Sherman ni siquiera divulgaron sus planes para la escultura ubicada en el jardín central del Marlins Park, que es del agrado de algunos y detestada por muchos.

“Leí que me iba a deshacer de ella”, dijo Jeter, quien agregó que eso no es necesariamente cierto.

“Todos nuestros socios tienen una opinión”, agregó Sherman con una sonrisa.

El grupo incluye al menos otros ocho inversionistas. Sherman es el socio mayoritario, con cerca del 46%, mientras que Jeter tiene alrededor del 4% y estará a cargo de las operaciones deportivas y de negocios.

“No llego creyéndome que sé todo sobre ser dueño de un equipo. No lo sé”, afirmó el ex capitán de los Yanquis. “Pero si soy bueno para algo, es saber lo que no sé. Me rodeo de personas que son mucho más listas que yo”.

“Tenemos gente maravillosa que está trabajando ahora con la organización. Vamos a sumar a más gente buena para ayudarnos a darle un giro a esta organización”.

Entre los que se quedan, al menos por ahora, está Hill, quien ha trabajado con los Marlins durante la sequía de 14 años sin acudir a los playoffs.

Jeter indicó que no se ha reunido con ningún jugador, y rehusó abundar sobre el futuro de Stanton, quien encabezó las mayores en jonrones y remolcadas la temporada pasada, y cuyo salario se duplicará a 25 millones la próxima campaña.