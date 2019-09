Donald Trump condecora a Mariano Rivera con la Medalla Presidencial de la Libertad

El beisbolista panameño Mariano Rivera recibió este lunes de manos del presidente de Estados Unidos Donald Trump la Medalla Presidencial de la Libertad, por su destacada carrera deportiva y su apoyo a niños de escasos recurso a través de la fundación que lleva su nombre.

Esta condecoración es una de las más altas distinciones civiles que hace el Gobierno de Estados Unidos, y es otorgada directamente por el mandatario de turno a personas que hayan destacado por sus contribuciones.

Rivera, oriundo de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, hizo su carrera como beisbolista en los Estados Unidos. En 1990 firmó con los Yankees de Nueva York, convirtiéndose en el “mejor cerrador de todos los tiempos”.

Durante el acto, Trump destacó el origen humilde de Mariano Rivera en Panamá, incluyendo la anécdota de su manilla hecha con cartón y "tape", así como sus logros en las Ligas Mayores de Béisbol y su profunda fe.

El exgrandes ligas ganó la Serie Mundial junto a los Yankees en cinco ocasiones, y fue seleccionado en 13 para participar en el Juego de las Estrellas.

Logró un récord de 652 salvamentos, y en julio fue inducido al Salón de la Fama en Cooperstown, tras haber sido elegido de forma unánime.

“Fuera del campo de juego, a través de la Fundación Mariano Rivera, ha ayudados a niños en riesgo con educación, instándolos a conseguir un mejor futuro. Los Estados Unidos honra a Mariano Rivera por ser una legenda del béisbol y por su compromiso en fortalecer las comunidades”, destacó la Casa Blanca en un comunicado.

