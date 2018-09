Mets: David Wright jugará el 29 de septiembre

NUEVA YORK (AP) — El tercera base y capitán de los Mets David Wright reaparecerá para la última serie de Nueva York como local.

Los Mets anunciaron el jueves que activarán a Wright cuando regresen al Citi Field el 25 de septiembre ante Atlanta.

Wright, de 35 años, jugará en el penúltimo juego de la campaña regular, el 29 de septiembre, contra Miami.

Sería su primera actuación en las mayores desde mayo de 2016. Wright ha estado fuera de acción todo este tiempo tras sufrir una lesión de lesiones en el cuello, espalda y hombro que precisaron de cirugías.

Aunque no se trata de un retiro oficial, Wright no contempla volver a jugar tras esta temporada.

“Por la manera cómo me siento ahora y por todo lo que los doctores me han dicho, no voy a mejorar”, señaló Wright si jugará más allá de 2018. “Así que no lo veo como una posibilidad”.

El director ejecutivo de los Mets Jeff Wilpon y el vicepresidente de operaciones de béisbol John Ricco acompañaron a Wright en una emotiva rueda de prensa previo a una doble cartelera ante Miami para dar el anuncio, que puso fin a las conjeturas sobre si el pelotero, con siete selecciones al Juego de Estrellas, volvería a jugar este año.

Varios compañeros de equipo de Wright se presentaron a la sala, entre ellos José Reyes, Jacob deGrom y Michael Conforto, junto al manager Mickey Callaway.