635x357 Molestia en Panamá por premios en Serie del Caribe. JUAN ZAMORANO (Associated Press)

PANAMÁ (AP) — El tema de los premios en la Serie del Caribe de béisbol está generando malestar en Panamá.

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Panamá, David Salayandía, confirmó el domingo a The Associated Press que los finalistas de la serie _Panamá y Cuba_ no recibirán premios en efectivo debido a que son invitados al torneo.

Explicó que sabían que por reglas es un asunto que lo dirime el gremio de peloteros profesionales del Caribe y que la molestia obedece a que recién se enteraron de esa medida. Panamá albergó la serie de emergencia después que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe se la retiró a Venezuela debido al agravamiento de la crisis política en la nación sudamericana.

El actual campeón de la liga profesional panameña, los Toros de Herrera, armaron un grupo con jugadores veteranos y grandes ligas del patio y con refuerzos de Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, para competir en la serie, en lo que marcó el regreso del país centroamericano al torneo desde 1960. El equipo panameño sorprendió, al meterse a la final por una zona en que fueron eliminados Dominicana y Puerto Rico.

“La Asociación de Peloteros (del Caribe) es la que reparte los premios, como nosotros no pertenecemos a la asociación, entonces no nos toca premio a nosotros, ni a Cuba”, señaló Salayandía.

“La regla está perfectamente bien, pero a nosotros nunca nos comunicaron eso”, aseguró. “Nos lo vinieron a decir hace dos días. Esa es la molestia que tenemos, porque como esas también han pasado otras cosas que nos las están diciendo a cuentagotas y nos sorprende cada vez con algunas cuestiones que obviamente no nos favorece”.

Dijo que el domingo tendrán una rueda de prensa sobre el tema, previo al arranque de la final en el estadio Rod Carew.

La confederación no ha informado nada aún sobre el malestar panameño, pero en la víspera el presidente de la Federación de Peloteros Profesionales del Caribe, Erick Almonte, lamentó que debido a un acuerdo entre las ligas y el organismo regente de la serie no se permite otorgar premios a los equipos invitados, tanto a nivel individual como colectivo.

“Entiendo que mañana (domingo) tenemos una reunión con el doctor (Juan) Puello Herrera y más adelante durante todo el año vamos a estar reuniéndonos”, señaló a los medios. “Es lamentable, pero así lo dicen los acuerdos”.

Puello Herrera es el dirigente máximo de la confederación y comisionado del béisbol profesional caribeño.