Puig es suspendido un juego por gesto grosero

El jardinero de los Dodgers Yasiel Puig fue suspendido un juego por hacer un gesto grosero a los aficionados de Cleveland la víspera.

La suspensión fue anunciada el miércoles por Joe Torre, el responsable de asuntos disciplinarios en el béisbol de Grandes Ligas.

Después de cruzar el plato tras pegar un jonrón en el segundo inning, el jugador cubano alzó los dedos anulares de ambas manos en dirección a los aficionados sentados a nivel de terreno en la grada junto al dugout del Progressive Field.

Puig apeló el castigo, con lo que quedó habilitado para jugar el miércoles con Los Ángeles. Reconoció que se “rebajó” al nivel de los fanáticos que estuvieron increpándolo en el círculo de espera.

El manager de los Dodgers Dave Roberts conversó con Puig sobre el incidente el miércoles. El piloto habló con la prensa antes que trascendiera la suspensión

“Fui claro en patentizar que no me gusto lo que él hizo”, dijo Roberts. “Entiende cómo me siento — y no lo volverá a hacer. No quiero estar hablando sobre gestos obscenos”.

Roberts señaló que Puig lamenta lo ocurrido: “No deseaba que eso pasara. No le gustó lo que se decía, y reaccionó”.