Los Santos y Chiriquí inician ganando en la ronda de ocho

Las novenas de Chiriquí y Los Santos arrancaron con el pie derecho la ronda de ocho.

En una edición más del Clásico de Azuero Los Santos no tuvo problemas para vencer por abultamiento de carrera 14 - 2 a Herrera.

Raúl De Gracia se apuntó la victoria y perdió Héctor López.

Los mejores por Los Santos Pablo Falconeth y Kevin Ballesteros de 4 - 3 y por Herrera Daniel Deago 3 - 2 y José Villarreal de 1 - 1.

En el Rod Carew Chiriquí en un interesante partido derrotó 6 - 5 a Panamá Metro.

Apunten victoria para Luis Famanía y cargó con la derrota Diego Benítez.

Los chiricanos anotaron dos carreras en el segundo, tercero y sexto episodio y los metrillos una en el primero y cuatro en el sexto.

Hoy continúa la serie y entran en escena Panamá Oeste vs Coclé, Colón visitando a Panamá Este y el juego dos entre Herrera vs Los Santos y Chiriquí vs Panamá Metro todos a las 7:00 de la noche.