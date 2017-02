635x357 Sindicato: difícil llevar jugadores de MLB a Tokio 2020. RICH DUBROFF (Associated Press)

SARASOTA, Florida, EE.UU. (AP) — El jefe del sindicato de jugadores de las Grandes Ligas aseguró el jueves que es demasiada complicada la participación de peloteros de las mayores en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Luego de 12 años de ausencia, el béisbol a la olimpiada de Tokio, a escenificarse entre el 24 de julio y el 9 de agosto, en medio de la temporada regular.

"Tenemos desafíos con el calendario, y tenemos los desafíos en cuanto a la participación de jugadores de Grandes Ligas", dijo Clark a periodistas en el campamento de pretemporada de los Orioles de Baltimore.

En 2008, todo jugador incluido en los rosters de 25 hombres o en la lista de lesionados al 26 de junio quedó descartado para los Juegos de Beijing. El equipo de Estados Unidos se armó con 17 jugadores de Triple A, siete de Doble A y el pitcher universitario Stephen Strasburg, ahora as de la rotación de los Nacionales de Washington.

"Esto no significa que no se pueda seguir conversando", dijo Clark. "Ignoro a dónde vamos a llegar. Uno de los aspectos que pudimos plantear durante la última negociación del contrato colectivo fue tener más flexibilidad en el futuro. Quizás tengamos ciertas oportunidades para una discusión más amplia, a diferencia de hace un año. Hay que esperar. Aún no hemos tenido esa conversación sustancial".

Muchos jugadores se preparan para competir en la cuarta edición del Clásico Mundial, un torneo internacional que debutó en 2006 y que es manejado por Grandes Ligas y el sindicato.

Clark confía en que se podrá montar una quinta edición en 2021.

"No anticipo algún motivo que lo impida", dijo Clark. "Tengo la esperanza que pueda seguir disputándose, comprendiendo que el mundo puede cambiar dentro de cuatro años".