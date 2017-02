Villar, el nuevo segunda base de los Cerveceros

Después de disputar apenas 14 juegos como segunda base en su corta carrera en Grandes Ligas, Jonathan Villar deberá acostumbrarse a defender ahí: el dominicano será el titular de la posición con los Cerveceros de Milwaukee de ahora en adelante.

Villar, de 25 años, se destapó la pasada campaña con Milwaukee, al batear para .285 con 19 jonrones, 63 remolcadas y 38 dobles. También lideró las mayores con 62 bases robadas.

"Nuestras esperanza, y estoy realmente convencido, es que esa es la mejor posición para él en el terreno", declaró el manager Craig Counsell sobre el potencial de Villar en la intermedia.

Resaltó que Villar, un torpedero toda la vida, aún "tiene trabajo pendiente" en la segunda base, pero que está confiado de que la transición saldrá a pedir de boca.

"Es un cambio significativo para él. Tenemos la suerte de que él tiene la capacidad de cambiar de posición", dijo Counsell.

Villar participó en 108 juegos como el torpedero de los Cerveceros en 2016. Pero el debut del venezolano Orlando Arcia en agosto y la adquisición de Travis Shaw, un tercera base que batea a la zurda, en un cambio con los Medias Rojas de Boston, dejó a Milwaukee cubierto con el lado izquierdo de su cuadro interior.

El cambio entusiasma a Villar, un bateador ambidiestro que lideró a los Cerveceros en hits (168) y boletos (79) la pasada campaña.

"Me concentré en la segunda base este invierno", Villar, mencionando su experiencia en la liga dominicana. "Craig Counsell me indicó que iba a jugar en segunda, así que me puse a practicar en segunda para estar listo. Estoy contento, me gusta jugar en segunda".

Villar añadió que prefiere defender segunda que la tercera base, donde actuó en 42 juegos con Milwaukee la pasada campaña.

Y es que no lo gustaba no poder ver las señas, y que tirar desde segunda "es fácil".