635x357 Yelich: Machado es un ‘jugador sucio’. GREG BEACHAM (Associated Press)

LOS ÁNGELES (AP) — Manny Machado se ha metido en problemas de nuevo, tachado de "jugador sucio" por parte de uno de sus rivales.

Todos los jugadores de ambos equipos salieron de sus cuevas después de que el torpedero de los Dodgers de Los Ángeles pateó levemente en el pie al primera base de Milwaukee Jesús Aguilar al correr tras un rodado el martes por la noche, en la décima entrada del cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Aguilar dejó su pie en la base un momento después de que Machado ya había quedado out. El astro dominicano al parecer mostró su descontento pateando con el empeine al venezolano Aguilar de costado en el pie.

El incidente inmediatamente escaló a la cima de la lista de jugadas cuestionables de Machado.

"Es un jugador que tiene un historial con este tipo de incidentes", dijo el toletero de Milwaukee Christian Yelich. "Un incidente es cuando ocurre una vez. Cuando ocurre una y otra y otra y otra vez, entonces tú eres un jugador sucio. Es una jugada sucia de un jugador sucio, y es eso es lo que es. Lo respeto mucho como jugador, pero uno no puede respetar a alguien que juega de esta manera".

Aguilar no resultó lastimado, pero sí se enojó. El coach de primera base de los Dodgers George Lombard intervino en la discusión antes de que los jugadores ingresaran al terreno.

"Estaba tratando de pasar mi pierna por encima y le pateé en el pie", dijo Machado. "Si es que eso es sucio, eso es sucio. No sé. Llámenlo como quieran".

El incidente no pasó a mayores. Nada más se calentaron los humos y hubo intercambio de palabras, y los dos jugadores hicieron las paces luego que Machado conectó un sencillo en el 13ero inning. Machado abrazó brevemente a Aguilar mientras ellos estuvieron parados en la primera base.

"Somos familia. Hay cosas que pasan", dijo Machado, quien anotó la carrera de la victoria poco después. "Todo lo que ocurre en el terreno se queda en el terreno. Él es un gran tipo. Nos conocemos desde que estábamos en las ligas menores. Así que es un juego tranquilo, sal a jugar, haz lo mejor y busca ser competitivo. Estamos tratando de ganar. Él está tratando de hacer todo lo posible para ayudar a su equipo, y nosotros estamos haciendo lo mismo aquí".

Pero los jugadores de los Cerveceros reaccionaron indignados. El infielder Travis Shaw también lo llamó sucio, y Yelich profirió una grosería al retirarse de su casillero luego de criticar a Machado.

"La jugada en la primera fue una jugada muy sucia", dijo Shaw. "No es un error. Uno no patea a alguien así por casualidad. Tú puedes decir que no fue a propósito, esto y lo otro, pero es una jugada sucia".