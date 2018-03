635x357 Yoenis Céspedes descubre las ventajas del yoga. BILL WHITEHEAD (Associated Press)

Yoenis Céspedes le ha tomado el gusto al yoga.

En procura de evitar las frecuentes lesiones en las piernas, el jardinero de los Mets de Nueva York decidió tomar clases de yoga durante el receso de invierno.

“Yo hice tres cosas diferentes este año”, dijo Céspedes el lunes tras el primer entrenamiento completo del equipo. “Corrí. Levantaba pesas, pero sin hacer mucha fuerza. Y me puse con el yoga para llegar bien”.

Dos veces seleccionados al Juego de Estrellas, el cubano firmó un contrato de 110 millones de dólares por cuatro previo a la temporada de 2017 y le puso énfasis a esculpir su musculatura. Un tirón de la corva de la pierna izquierda le dejó fuera de actividad entre el 28 de abril y el 10 de junio y una idéntica dolencia pero en la otra pierna provocó su baja desde el 26 de agosto hasta el final de la temporada.

Céspedes bateó para .292 con 17 jonrones y 42 impulsadas en 81 juegos.

“Con las pesas, los músculos cogían fuerza pero estaban rígidos”, explicó Céspedes. “Con el yoga, tengo más flexibilidad en mis músculos. Normalmente, cuando empezaba a entrenar en la ‘offseason’ (receso de invierno), en los primeros días siempre tenía la parte baja de la espalda un poco apretada. No le he sentido ahora, o sea el yoga ha trabajado”.

Otro detalle: el toletero de 32 años luce más esbelto.

"Se ha preparado muy bien en el invierno”, destacó el manager de los Mets Mickey Callaway. “Ha corrido más que antes. Todo el mundo identificó que eso era lo que necesitaba”.

Céspedes disputó 159 juegos en 2015, la mayor cantidad en su carrera, con Detroit y los Mets, ayudando a que Nueva York alcanzara la Serie Mundial por primera vez desde el 2000.

“Quiero ser un MVP. No he cambiado mis metas, es mi meta principal, esa va a ser siempre mi meta”, dijo Céspedes. “Tuve mala suerte la temporada por las lesiones. Las lesiones son inevitables, pero he aprendido a prepararme para evitar este tipo de problemas durante esta temporada”.