Se acabó: La racha de victorias de los Indios se frena en 22. TOM WITHERS (Associated Press)

CLEVELAND (AP) — Los Indios de Cleveland ya pueden concentrarse en asegurar el título de su división y ponerse a punto para los playoffs.

Su histórica racha de victorias ahora es eso: historia.

La marcha de Cleveland, de récord en la Liga Americana, fue frenada en 22 el viernes en la noche, cuando los Indios sucumbieron 4-3 ante los Reales de Kansas City, el primer equipo en domar a los campeones vigentes de la Liga Americana desde el 23 de agosto.

Jason Vargas (16-10) lanzó hasta el sexto y Brandon Moss pegó un jonrón ante Trevor Bauer (16-9) y los Reales acabaron la racha más larga del béisbol de Grandes Ligas en 101 años.

Los Indios fijaron una nueva marca en la liga y quedaron a cuatro igualar el récord de las mayores, establecido por los Gigantes de Nueva York en 1916.

Luego de una mágica victoria para dejar tendido al rival en extra innings el jueves, los Indios no pudieron urdir otra reacción de último aliento y perdieron por primera vez en más de tres semanas.

Cuando Francisco Lindor se ponchó con un corredor en primera para el último out, el público que llenó el estadio le dio una prolongada ovación de pie a la Tribu. El manager Terry Francona y los jugadores de Cleveland salieron de la cueva para saludar a sus fanáticos.

Fueron testigos de algo que probablemente nunca se repetirá en sus vidas, así que tanto los Indios como sus seguidores quisieron disfrutar de cada segundo del logro al tiempo de poner la vista en octubre, cuando los juegos serán más importantes.

“Han mostrado gran apoyo”, dijo el piloto Francona en referencia a los aficionados. “El ambiente aquí es increíble y creo que nuestros jugadores querían exhibir su agradecimiento. Claro, no es el último partido del año ni nada de eso, es simplemente increíble cómo reaccionaron y solo quisimos mostrar nuestro agradecimiento porque no damos nada por sentado. No creo que todo haya terminado”, agregó.

El lanzador Trevor Bauer dijo que “vinieron y nos apoyaron. El ambiente de anoche y esta noche fue espectacular. Hay que grabarlo, incluso esta noche después de la derrota, todos estaban de pie y lo demás. Fue un momento muy agradable”, apuntó.

El jardinero de Cleveland, Jay Bruce, dijo que “creo que fue apropiado. No hemos perdido un partido en tres semanas. Jugamos un buen encuentro”.

Los Indios no solo rompieron el previo de los Atléticos de Oakland en 2002, sino que también dejaron en claro que son el equipo a vencer en la postemporada, en busca de repetir en la Serie Mundial y poner fin a una sequía de 68 sin proclamarse campeones, luego que los Cachorros de Chicago acabaron su propia sequía de 108 años a expensas de Cleveland en 2016.

Por los Reales, el dominicano Melky Cabrera de 5-1. El venezolano Alcides Escobar de 4-1, una anotada y una remolcada.

Por los Indios, los puertorriqueños Lindor de 4-2, una anotada; y Roberto Pérez de 2-0. Los dominicanos José Ramírez de 4-1, una anotada y dos impulsada; Encarnación de 1-0, una impulsada; Carlos Santana de 4-0; Francisco Mejía de 1-0. El cubano Yandy Díaz de 4-2.