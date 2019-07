El idioma, una barrera que pudo derribar Mariano para convertirse en leyenda

Muchos sacrificios que deben pasar los deportistas a nivel mundial poco se conocen durante su carrera profesional, que al llegar a éxitos, se convierten en historias para motivar a las próximas generaciones y dejarles claro que nada es sencillo para lograr un objetivo.

Es el caso también de Mariano Rivera, el mejor cerrador de todos los tiempos en las Grandes Ligas, que sufrió en un principio llegando desde Puerto Caimito a Estados Unidos con el inglés.

"Muchas personas conocen solo el resultado final, pero no el proceso. Hubo lágrimas, momentos donde me preguntaba qué yo hago aquí, pero hubo amigos que me ayudaron en el idioma, algo importante en los Estados Unidos", dijo a Cara a Cara la leyenda panameña.

Rivera manifestó que en 1991 estaba en Carolina del Norte con el equipo, y habían días donde lloraba toda la noche por frustración, debido a que no podía comunicarse con sus compañeros, coach de pitcheo e incluso con el manager, porque solo hablaba español. "No había comunicación", agregó.

En vista de esta situación, decidió no hablar tanto español, y se intentaba comunicar en inglés, aunque se equivocara y había que corregirlo, una decisión que lo ayudó a superar esta barrera de la comunicación, importante en el desarrollo de su camino por las Grandes Ligas.

"Cuando aprendí el idioma todo fue mejor, mi carrera tomó otro lugar en ese momento, podía entender mejor y comunicarme con los demás", sostuvo.

Mariano Rivera logró números históricos en las Grandes Ligas con los Yankees y se convirtió en el primer pelotero en llegar al Salón de la Fama en Cooperstown con el 100% de los votos.