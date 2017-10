En busca de una medalla parte el equipo U12 al Panamericano de Béisbol

Por una medalla viaja el equipo panameño al Panamericano U12 de Béisbol que se celebrará en Managua, Nicaragua.

El equipo nacional partió hoy a tierras pinoleras para encarar el torneo del 20 al 28 de octubre en un torneo que ha pesar de no ser clasificatorio servirá de preparación a futuras presentaciones internacionales.





"Llevamos a los cinco últimos recortes que no fueron al mundial y otros que servirán de base para el próximo premundial" Destacó Anibal Reluz, Gerente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).





Reluz indicó que todavía no se conoce el calendario de juego, situación que no es del agrado de la Fedebeis porque no se puede hacer la programación de los lanzadores sin conocer el rival.





Al Torneo Panamericano asistirán los equipos de: Brasil, Argentina, Dominicana, Aruba, El Salvador, Costa Rica, Perú, Panamá y Nicaragua