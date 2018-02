635x357 El quarterback Russell Wilson entrena con los Yanquis. RONALD BLUM (Associated Press)

Russell Wilson sabía, en su mente, que el fútbol americano era la decisión correcta. Pero el béisbol siempre estará en su corazón.

Campeón del Super Bowl en 2014 con los Seahawks de Seattle, el quarterback de 29 años comenzó el lunes una semana de entrenamientos con los Yanquis de Nueva York.

“¿Esto es solamente un acto?”, dijo Wilson. “Creo que si en verdad me conocen, el béisbol ha sido parte de mi sangre. Ha sido una parte de quién soy y de dónde vengo y de qué he hecho. Cuando me ven dentro de un campo de fútbol americano, mucho de lo que hago está relacionado directamente con el béisbol”.

Wilson disparó seis jonrones en 39 swings como parte de un grupo de práctica de bateo que incluyó a Aaron Judge y Giancarlo Stanton, los líderes de cuadrangulares de Grandes Ligas la temporada pasada, además de Gary Sánchez y Greg Bird.

Infielder que bateó para .229 en 93 juegos de Clase A en las sucursales de los Rockies de Colorado entre 2011 y 2012, Wilson se convirtió en el quarterback titular de los Seahawks en el otoño de 2012. En 2013 fue seleccionado por Texas en el draft de las reuniones invernales y participó en el entrenamiento primaveral con los Rangers.

Wilson vacacionaba en las Bahamas a principios del mes cuando se enteró que el equipo favorito de su infancia, los Yanquis, lo obtuvo en un canje. Y aunque los Yanquis le han dado la oportunidad en el equipo grande a otros jugadores de fútbol americano como Deion Sanders y Drew Henson, afirman que Wilson no aparecerá en ningún juego de pretemporada.

Lo que quieren es que muestre sus habilidades de liderazgo, y él quiere absorber la actitud de una franquicia que cuenta con 27 títulos de Serie Mundial.

“Hay un aroma alrededor que debo descifrar, y no puedo esperar a aprender más de eso y utilizarlo en mi carrera como jugador de fútbol americano”, declaró.

Con lentes de sol rosas durante la práctica de bateo, Wilson no disparó jonrones en sus primeros 17 swings con un bate personalizado de 33 pulgadas y media y 31 onzas. Después conectó tres en sus siguientes cuatro intentos, superó el pasillo del jardín central y en su último swing se voló la cerca por todo el jardín central.