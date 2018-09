635x357 Álvarez y Triple G prometen una pelea inolvidable . TIM DAHLBERG (Associated Press)

LAS VEGAS (AP) — Gennady Golovkin y Saúl "Canelo" Álvarez tuvieron que seguirle los pasos a un circo la última vez que se enfrentaron hace un año.

La función de payasos estelarizada por Floyd Mayweather Jr., y Conor McGregor semanas antes le hizo sombra a una pelea del título mediano que resultó ser de alta calidad. Golovkin y Álvarez protagonizaron una pelea de verdad y que tuvo de todo — salvo a un ganador.

Los dos vuelven a medirse la noche del sábado en una revancha en Las Vegas que promete ser mejor. Los títulos de las 160 libras vuelven a estar en juego al tratar de definir lo que no pudieron en el empate en septiembre pasado.

Y ahora es algo personal.

El dopaje de Álvarez hizo posponer la revancha, pautada para mayo en principio. También prendió un debate que dejó a Golovkin cuestionando abiertamente la excusa de la carne contaminada en México y sobre si Álvarez estaba limpio en el primer pleito.

“No me creo su cuento de la carne contaminada”, dijo Golovkin. “Me parecen sandeces. No me gusta se sale con sus sandeces sobre la carne contaminada”.

Para fortuna de Golovkin, el kazajo no ha tenido que escuchar mucho a su rival. Solo una vez han coincidido en una sala desde el anuncio de la pelea, en la conferencia de prensa previa que se realizó el miércoles. Álvarez quedó tan irritado por las declaraciones de Golovkin que declinó hacer el tradicional cara a cara con Triple G para los fotógrafos.