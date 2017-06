Pacquiao define su futuro frente a Horn en Australia

BRISBANE, Australia (AP) — El entrenador Freddie Roach acepta que Manny Pacquiao tendrá dos alternativas después de enfrentar a Jeff Horn: Buscar un segundo combate frente a Floyd Mayweather o contemplar el retiro.

Y cualquiera de esas opciones puede fortalecerse el domingo, cuando el filipino, 11 veces monarca mundial, exponga su cinturón welter de la Organización Mundial de Boxeo ante Horn, australiano de 29 años.

“Manny está en una situación en que debe ganar. Quiere una revancha con Mayweather”, comentó Roach el martes, en un gimnasio contiguo al Suncorp Stadium, donde se espera una multitud de 50.000 espectadores deseosos de presenciar la “Batalla de Brisbane. “Con Mayweather hay que lucir bien ante un rival, hay que impresionar”.

Roach ha entrenado durante años a Pacquiao, y considera que su pupilo de 38 años puede obsequiarle todavía algunas victorias.

“Si tiene dificultades en esta pelea, todo podría terminar”, advirtió Roach.

Se preguntó específicamente a Roach qué ocurriría si Horn (16-0-1 con 11 nocauts) consiguiera la victoria sobre Pacquiao.

“Depende de cómo perdiera, probablemente le recomendaría que se retirara”, reconoció.

Desde luego, nadie espera que Pacquiao (59-6-2 con 38 nocauts) pase apuros ante un boxeador que se desempeña también como profesor de escuela y que disputará el duelo más importante de su carrera.

El entrenamiento definido por Roach ha constado de 50 rounds en ciertos días. La preparación, relajada en su comienzo, se ha intensificado.

“Espero lo mejor de Manny en esta pelea. Busco una gran victoria acá”, manifestó Roach. “Queremos buscar cosas más grandes y mejores”.

En 2015, Pacquiao perdió la pelea ante Mayweather. Después, ha vencido a Tim Bradley y a Jessie Vargas por decisión. Quiere una nueva oportunidad frente a “Money”.

“Si hay una oportunidad, ¿por qué no? Yo estoy dispuesto”, dijo Pacquiao acerca de una potencial revancha con Mayweather, quien ha visitado un par de veces el gimnasio de Roach, aunque no para hablar de negocios. “Primero hay que enfocarse en esta pelea. No quiero subestimar... a Horn pensando en otra pelea. Este combate no se ha terminado”.

Horn se convirtió en profesional en 2013, un año después de llegar a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Londres. Ha enfrentado a 10 púgiles considerados entre los 15 mejores de su categoría durante 17 pleitos profesionales.

Pero no se ha medido a nadie del calibre de Pacquiao.