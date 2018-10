635x357 Abogado: Violación atribuida a Cristiano es un invento. KEN RITTER (Associated Press)

LAS VEGAS (AP) — Las acusaciones de violación en contra de Cristiano Ronaldo son "completamente inventadas" y el encuentro entre él y la mujer que lo acusa fue de consentimiento mutuo, dijo el miércoles el nuevo abogado del delantero de la Juventus.

El abogado de Cristiano en Las Vegas, Peter S. Christiansen, emitió un comunicado en el que no niega que su cliente y la mujer que lo acusa de violación llegaron a un acuerdo confidencial en 2010.

El comunicado indica que los documentos mencionados en reportes noticiosos sobre el encuentro que tuvo Cristiano en 2009 en el penthouse de un hotel de Las Vegas con Kathryn Mayorga fueron alterados antes de que los "publicaran irresponsablemente".

Los abogados de Mayorga no contestaron de inmediato a mensajes que se enviaron en procura de comentarios.

La demanda presentada el 27 de septiembre en una corte estatal pide la anulación del acuerdo confidencial que los abogados de Mayorga firmaron tras aceptar 375.000 dólares para guardar silencio.

La policía de Las Vegas dice que ha reabierto el caso de presunto ataque sexual en el encuentro entre Cristiano y Mayorga.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que dicen ser víctimas de delitos sexuales pero Mayorga ha dado su consentimiento, a través de sus abogados, para que la identifiquen públicamente por su nombre.