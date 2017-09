Adolfo Machado: "Le pusimos Derek Josué a mi bebé por el jugador de los Yankees"

Adolfo Machado concedió esta tarde una entrevista en Tiempo Extra Radio por Cable Onda Sports y RPC Radio, donde abordó temas como el nacimiento de su bebé y de los próximos partidos con la Selección de Panamá.

El Houston Dynamo, equipo del panameño en la MLS lo felicitó en Twitter por la buena noticia de la llegada de Derek Josué, el segundo hijo de Machado con su esposa y primer varón.





"Estoy contento y agradecido con Dios que nos da la bendición de ser nuevamente padres y que todo salió bien en el parto de mi esposa. Desde el primer embarazo me gustaba el nombre por el jugador de los Yankees Derek Jeter. Esta una motivacion extra, la familia es una pieza muy fundamental en nuestra carrera", comentó 'El Siervo' en el programa.





El defensa de la selección nacional ha mantenido una regularidad importante en el Dynamo desde su llegada que le ha permitido jugar todos los partidos posibles, sobre esto, Machado dijo que "le doy la gloria y honra a Dios porque no he sufrido lesiones y me ha permitido jugar todos los minutos con el equipo. Tengo la confianza del DT".





Partidos cruciales de Panamá ante USA y Costa Rica





"En Houston no se escucha mucho sobre el partido ante Panamá, más se escucha a los hondureños diciendo que saben que les conviene una victoria nuestra ante USA. Sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente y estar concentrados para sacar un buen resultado acá", mencionó el panameño sobre el ambiente en el camerino previo al próximo partido de eliminatoria.





El ex jugador del Saprissa de Costa Rica evaluó el próximo partido y expresó que "la ansiedad y la emoción hay que saberla manejar para que no nos juegue en contra. No podemos caer en pleitos ni en provocaciones contra el rival. Tenemos que estar ordenados, concentrados y teniendo buena comunicación dentro del terreno de juego".





Adolfo Machado, pese a ser defensa central, ha sido usado por Hernán Darío Gómez en el lateral derecho siendo el titular indiscutible, sin embargo el buen momento del juvenil Michael Amir Murillo, ex del San Francisco FC y actual jugador del New York RedBulls de la MLS, ha hecho que 'Bolillo' lo tenga en cuenta, como pasó ante Trinidad y Tobago, partido en el cual Murillo fue titular por la banda derecha.





"Murillo viene haciendo las cosas muy bien, comparto habitación en la Selección y me preocupo por él y sus cosas. Me alegro porque sé que es un joven que viene creciendo y que tiene mucho por darle a nuestro país. Estoy para colaborarle y apoyarlo", sentenció Machado.





La selección panameña tiene por primera vez en su historia, la posibilidad de clasificar a un Mundial de forma directa y faltando una fecha del hexagonal, si logra la victoria ante USA en Orlando el 6 de octubre y esperando que Costa Rica se imponga vs Honduras el mismo día. De no lograrse estos dos resultados, aún Panamá tiene la oportunidad de definir todo en la última jornada: clasificar directo, ir al repechaje o quedarse fuera del baile.





Del once de 'Bolillo' se irá sabiendo poco a poco una vez inicien los entrenamientos, sin embargo a Machado no le preocupa quiénes estén en cancha, "los 22 o 23 jugadores que el profe convoque estamos trabajando por un solo objetivo. El que ponga en la cancha va a luchar por el resultado. Somos una familia y vamos todos para el mismo lugar", concluyó el zaguero del Houston Dynamo de la MLS.