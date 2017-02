Alberto Quintero: "No podemos confiarnos frente a Capiatá"

El volante panameño Alberto " Negrito" Quintero adelantó en conferencia de prensa que Universitario no se puede confiar frente al Deportivo Capiatá cuando reciban el jueves en el partido de vuelta de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores.



" Vivo tranquilo estos momentos de partidos importantes como la Copa y luego el clásico, pero lo primero es el jueves, no hay que confiarse, son 90 minutos importantes, venimos de un resultado positivo de 3-1, hay que jugarlo con responsabilidad, sacrificio y jugando bien al fútbol", dijo Quintero tras el entrenamiento del martes.



" Tenemos que jugar con responsabilidad, respetar al rival en la cancha, no relajarnos, hay que estar tranquilos, hacer nuestro partido y si nos dejan espacios arriba podemos aprovecharlo con jugadores rápidos arriba".



Sobre la posibilidad de ser titular frente a Capiatá, el panameño comentó: " En el primer partido con la U venía de 3 días seguidos viajando, me dan la oportunidad de jugar y traté de hacerlo de la mejor manera esos 30 minutos sin haber entrenado ningún minuto con el grupo que me recibió de gran manera".



" Ahora hay más confianza, tengo unos 4 días entrenando con el grupo, de a poco me voy sintiendo bien, está la posibilidad de ser titular y trataré de hacerlo lo mejor posible, hacerlo lo más facil posible, voy conociendo al grupo, voy viendo como juegan los compañeros y lo que quiere el cuerpo técnico. Poco a poco voy a dar lo mejor de mí para ir ganándome al cuerpo técnico y compañeros, vine a jugar y hacerlo de la mejor manera".



Agregó que físicamente y mentalmente está bien. " Vengo de jugar la Copa Centroamericana donde hubo mucho desgaste, donde jugamos un día si un día no, fueron cinco partidos de mucha intensidad, mucha calor en Panamá, me siento bien, lo importante es que estou aquí y me estoy adaptándome bien, lo importante es que estoy contento de estar acá".



Por último se refirió al racismo: " En Universitario tenemos gente de color, nunca me ha sucedido, creo que no debemos caer en esa situación y pedirles un poco de más respeto a la afición".