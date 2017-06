Alexis Sánchez guarda silencio sobre su futuro en Arsenal

Alexis Sánchez advirtió que no hablará sobre su futuro en el Arsenal sino hasta que concluya su participación con la selección chilena en la final de la Copa Confederaciones.

“La verdad es que ahora estoy enfocado en la Copa Confederaciones, y nada, el futuro se decidirá después, cuando termine esto. Espero levantar la Copa y ahí veré si me voy, me quedo, no sé”, manifestó Sánchez en Rusia, donde Chile se prepara para medirse a Alemania en el duelo por el título. “Lo tengo claro, pero no te lo puedo decir”.

Distintos medios en Inglaterra han especulado sobre la posibilidad de que Sánchez se una a su compañero en la selección Claudio Bravo, jugando para el Manchester United.

Se hizo a Bravo la pregunta de si le gustaría tener a Sánchez como compañero.

“Lo he dicho en innumerables ocasiones. ¿Quién no lo va a querer tener de compañero?”, recalcó el arquero. “Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo”.

Sánchez, de 28 años, marcó 30 goles con el Arsenal en las distintas competiciones durante la campaña anterior. Después de que el club no consiguió un boleto para la Liga de Campeones, han surgido versiones sobre su salida.

Además de unirse a Bravo, Sánchez se reencontraría con el técnico Pep Guardiola, quien lo dirigió en el Barcelona.

Al extremo chileno le resta un año de contrato con los “Gunners”. De no acordar una renovación, una transferencia representaría la última oportunidad del Arsenal para obtener algo de dinero por Sánchez antes de que quede en libertad.