América expone su paso invicto ante el campeón Tigres

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — América procurará extender su marcha invicta y de paso conquistar un tercer triunfo consecutivo que lo mantenga en la parte más alta de la clasificación cuando visite el sábado al campeón Tigres, en un choque por la sexta fecha del torneo Clausura mexicano.

Las Águilas, que vienen de apalear 5-1 a Lobos, son uno de cuatro equipos que aún no conocen la derrota en el torneo y con sus 11 puntos marchan segundas en la tabla de posiciones, con la misma cosecha del líder Monterrey.

"Vamos bien, pero me parece que todavía no estamos al cien por ciento", dijo el entrenador del América, Miguel Herrera. "Los jugadores que se están sumando al equipo todavía deben conocerse mejor para poder decir que ya estamos listos".

Uno de esos jugadores que se integró al equipo para esta temporada es el delantero Henry Martín, quien anotó tres goles la semana pasada y con sus cinco tantos es sublíder de goleo. Los otros son el argentino Emanuel Aguilera, el colombiano Andrés Ibargüen, el estadounidense Joe Corona y el francés Jeremy Ménez, quien ya se estrenó con un gol.

Con esa renovada plantilla, las Águilas pretenden quebrar una racha de siete partidos sin poder vencer a Tigres, que no pierde ante los azulcremas desde abril del 2015, cuando se midieron en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

En la liga local, el último triunfo americanista ocurrió hace tres años.

Tigres arriba al compromiso tras caer ante Pumas la semana pasada y con sus siete puntos se coloca en el octavo puesto de la tabla.

Luego de superar a Tigres, Pumas irá por su segunda victoria en fila el viernes cuando visite al Morelia.

Los universitarios, últimos el torneo pasado, han resurgido esta temporada y con sus 11 puntos se ubican terceros.

"Ahí vamos, paso a paso. Pumas es un equipo humilde pero no por eso débil", dijo el entrenador de Pumas, David Patiño. "En el equipo hay convicción y convencimiento de lo que somos capaces de hacer".

Morelia tiene 10 puntos y es cuarto de la tabla. Pumas no vence a Monarcas a domicilio desde el Apertura de 2014.

El sábado, Cruz Azul intentará regresar al camino de la victoria cuando reciba al Necaxa. La Máquina viene de caer ante el Atlas y es décima con seis puntos.

Necaxa tiene cinco unidades y es 12do.

Ese mismo día, Chivas buscará romper una racha de tres partidos sin ganar en casa cuando se enfrente a Santos.

El Guadalajara no sale con el brazo en alto del estadio Akron desde octubre del año pasado cuando venció a Tijuana, por la 15ta fecha del Apertura.

"No hemos conseguido los resultados que pretendemos, el arranque no ha sido el indicado y seguramente habrá modificaciones (en el once inicial) porque está claro que luego de cinco partidos y al no haber resultados tenemos que darle la vuelta a esto en lo personal y en lo colectivo", dijo el entrenador de Chivas, Matías Almeyda.

En otros encuentros: Tijuana-Querétaro, Lobos-Atlas, León-Puebla, Toluca-Monterrey y Veracruz-Pachuca.