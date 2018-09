Amir Murillo: Quiero salir campeón con mi equipo, en diciembre veremos que pasa con mi futuro

El defensa panameño Amir Murillo fue claro al señalar que ahora mismo está concentrado en su equipo New York Red Bulls y que en diciembre se verá que pasa con su futuro.



"Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de representar a mi país, es un orgullo. Este llamado, este nuevo proceso tiene muchas cosas buenas y muchos jugadores buenos que vienen creciendo y daremos lo mejor de nosotros en el partido contra Venezuela", manifestó sobre la convocatoria de Gary Stempel.



De su consolidación en la MLS, Murillo dijo: "Gracias a Dios he realizado las cosas bien, he trabajado para estar en este nivel y para llegar a conseguir lo que han visto hasta ahora. Esto es el fruto del trabajo que he venido haciendo y gracias a Dios las cosas se me están dando".



Con relación a su futuro, el ex San Francisco comentó: "Ahora mismo en verdad estoy concentrado en mi equipo y tratando de hacer las cosas bien para conseguir el objetivo de salir campeón en la MLS y en diciembre veremos que pasa".



"Uno tiene metas y objetivos en la vida, pero estoy contento en mi equipo y espero quedar campeón y luego ver que pasa conmigo", finalizó el jugador que el lunes se unió a los entrenamientos de la selección de Panamá.