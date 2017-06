635x357 André Silva se perfila como el socio ideal de Cristiano. TALES AZZONI (Associated Press)

KAZÁN, Rusia (AP) — Cristiano Ronaldo finalmente tiene un socio ideal en el ataque de Portugal.

André Silva, el delantero de 21 años que acaba de ser transferido del Porto al Milan por casi 40 millones de euros, debutará con la selección portuguesa en un torneo internacional cuando haga dupla con el astro del Real Madrid el domingo ante México en el debut de los monarcas europeos en la Copa Confederaciones.

Silva y Cristiano totalizan 18 goles desde que empezaron a jugar juntos después de la Eurocopa de 2016. El joven ariete suma siete tantos en ocho encuentros desde que debutó con la selección en un amistoso contra Gibraltar en septiembre.

“Es un sueño jugar con Ronaldo”, dijo Silva. “Siempre me imaginé jugando con él, estoy muy contento por jugar al lado de nuestro capitán”.

Pocos futbolistas han sido exitosos en dupla con Cristiano en la delantera de Portugal. El técnico Fernando Santos no utilizó un centrodelantero fijo cuando los lusitanos ganaron la Euro del año pasado. Incluso, el autor de gol en el triunfo 1-0 sobre Francia en la final, Eder, ni siquiera fue convocado a la Confederaciones.

Además de ser el caudillo sobre el terreno, Cristiano ejerce un papel de mentor para el joven ariete.

“Cristiano me habla y me aconseja”, señaló Silva. “Lleva muchos años en este deporte, yo apenas comienzo. Trato de escucharlo y él trata de ayudarme lo más que pueda. Creo que nos comunicamos bien y nos entendemos bien, y eso conduce a buenos resultados”.

Cristiano anotó dos veces y asistió a Silva para otro tanto en el triunfo 3-0 sobre Letonia la semana pasada en un partido por las eliminatorias mundialistas de Europa, en el que fue el último encuentro de Portugal antes de su partido contra México por el Grupo A de la Confederaciones.

La dupla ha marcado en el mismo partido otras tres veces, en partidos por las eliminatorias contra Hungría, Andorra y las Islas Feroe.

El primer gol de Silva con Portugal fue a los 86 minutos de un partido contra Andorra, su tercero con la selección, para coronar una paliza de 6-0 en la que Cristiano anotó cuatro veces.

En su siguiente encuentro, hizo un triplete ante las Feroe, en otro triunfo por 6-0 en el que Cristiano hizo un tanto.

“Me he sentido bienvenido desde que llegué a la selección”, afirmó Silva. “Llegué en un buen momento, cuando el equipo acababa de ganar el título (de la Euro). Los jugadores con más experiencia me recibieron con los brazos abiertos y me hicieron sentir bienvenido. Es un grupo muy unido, y estoy contento por llevarme bien con todos desde el principio”.