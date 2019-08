Aníbal Godoy dejará el San José Earthquakes para la temporada 2020

El volante de la selección nacional, Aníbal Godoy, tendrá un nuevo equipo para la temporada 2020 tras ser traspasado por el San José Earthquakes para el Nashville SC.

Según reportó el club en su portal web, el traspaso es por $650,000, y se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2020.

El panameño permanecerá lo que resta de la temporada con Earthquakes antes de unirse a su nuevo equipo, que debutará en la campaña estadounidense el otro año.

Con 99 partidos oficiales desde 2015, 5 goles y 7 asistencias, Godoy dejará un gran paso en su carrera con el equipo norteamericano.

We're excited to announce the acquisition of @MLS midfielder Aníbal Godoy from @SJEarthquakes. | Estamos orgullosos de anunciar el fichaje de @a_godoy03 para nuestro plantel de la MLS. #BandTogetherNSC | https://t.co/OI0sb6ggkT pic.twitter.com/xZjkbiH76e