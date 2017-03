Aníbal Godoy en el equipo ideal de la MLS

El gol anotado por Aníbal Godoy con el San Jose Earthquakes que le dio el triunfo frente al Montreal Impact le valió para ser considerado en el equipo ideal de la primera fecha en la MLS.

Godoy inició la jugada robando un balón y luego tras ser habilitado por Chris Wondolowski venció al portero Evan Bush picándole la pelota para darle el triunfo 1-0 a su equipo.

El volante panameño arranca en gran forma el 2017 ya que su gol también es considerado para el mejor de la primera fecha. *

