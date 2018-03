Árabe Unido y CAI con victoria en el inicio de la sexta fecha

El Club Atlético Independiente (CAI) aprovechó su localía y venció 5 - 2 al Atlético Veraguense en el Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera.

José Fajardo sigue encendido y abrió el marcador al minuto (5) para el CAI y de penal al minuto (18) Omar Brownie con un definición sutil puse el segundo para los chorreranos.

Con este resultado el CAI llega a 11 puntos y se ubica en las primeras posiciones de este torneo clausura y el Atlético Veraguense se queda con cuatro unidades.

Descontó por el Atlético VeraguenseYonaider Ortega (55) y Keneth Chase (90) y aumentó el marcador Bernardo Palma (70), Juan González (86) y McDonalds (89).

La sexta fecha sigue hoy con tres duelos todos a las 8:00 de la noche:

Chorrillo vs Santa Gema - Maracaná, San Francisco vs Tauro - 'Muquita' Sánchez y Sporting vs Plaza Amador - 'Cascarita' Tapia.