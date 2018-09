El Árabe Unido viajó para visitar al Herediano en semifinales de la Liga Concacaf

635x357 El Árabe Unido viajó a Costa Rica con la única baja del colombiano Mauricio Castaño. Foto/Arturo Bolvarán C..

El Árabe Unido viajó la mañana del martes a Costa Rica para hacerle frente al partido de ida semifinal frente al Herediano, partido a disputarse el jueves 20 de septiembre en el Estadio Eladio Rosabal Cordero.



Bajo la dirección del técnico interino Alfonso de Moya tras la salida de Carlos Ruiz, el "Expreso Azul" presentó solo la baja del colombiano Mauricio Castaño que se lesionó en la práctica del lunes.



El resto del plantel que incluye a Blas Pérez, Roberto Chen, Abdiel Macea, Miguel Lloyd, Faber Gil, Chin Hormechea llega sin problemas a este compromiso.



Blas Pérez manifestó "Vamos a Costa Rica con la mentalidad de sacar un buen resultado. Alfonso de Moya es un técnico que conoce la institución, sabe como es la situación con los muchachos y vamos a darle todo el apoyo y confianza".



"A mi me extraña que el equipo esté pasando por esta situación, creo que es una de las peores crisis que ha pasadoel club en los últimos años, estamos en el fondo y debemos empezar a sumar y ojalá el juego de la Liga Concacaf sea de motivación".



El defensa Roberto Chen dijo: "La idea es traer un buen resultado, pero sabemos que no será fácil, hay que hacer un buen trabajo y equivocarnos lo menos posible porque estos partidos se resuelven con pequeños detalles".



"Si tenemos siete partidos sin ganar es porque algo mal estamos haciendo, esperamos mejorar eso y que el trampolín para eso sea el partido de la Liga Concacaf".



Por su lado, el técnico Alfonso de Moya comentó: "Es un reto importante y lo vamos a asumir de buena manera, esperamos que las cosas salgan bien y volvamos con un buen resultado para lo cual tenemos equipo".



"Estamos pasando por un mal momento, no es que el equipo esté jugando mal, no se nos han dado las cosas, estamos tratando de salir de esto y no dudo que así será".