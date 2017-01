Baloy practica con San Francisco y no descarta firmar para el torneo Clausura

El defensa panameño Felipe Baloy apareció en los entrenamientos del San Francisco y no descartó la posibilidad de firmar con el conjunto chorrerano de no concretar algo en el exterior.



" Estoy aquí buscando ritmo, pero uno no puede descartar nada, agradezco la oportunidad de entrenar acá en San Francisco que me da la oportunidad de tener ritmo y estar preparado para lo que se presente en los próximos días", fueron las primeras palabras del defensor a RPCTV.COM.



" Han habido acercamientos de algunos equipos, pero lastimosamente no han sido equipos tan fuertes, las posibilidades las he estudiado con mi familia y no son muy factibles para mí y la comodidad de mi familia que para mí es lo más importante. Aquí en Panamá hay equipos que se han interesado, no te lo voy a negar, pero bueno voy a esperar una o dos semanas más y si no concreto nada afuera trataré de arreglar con algún equipo de la LPF que han mostrado interés, sería agradable volver a jugar en Panamá".



" No descarto la posibilidad de otro equipo en la LPF, pero la posibilidad más grande sería San Francisco por algo vine a entrenar, me dieron la oportunidad de entrenar acá de primero y se los agradezco. San Francisco sería la primera opción, ha ganado cosas buenas en Panamá y tiene una directiva bastante importante, sería una buena oportunidad y bonita experiencia", aseguró Baloy.



Preocupación



" Es intranquilo estar sin equipo todavía, no es lo mismo entrenar afuera por eso la oportunidad que me dio San Francisco la tomé de inmediato así me mantengo en ritmo. Lo más ideal sería estar integrado en un equipo, espero que pronto se pueda concretar algo y ya pueda tener un equipo".



" Hablé con Bolillo y me preguntó sobre mi futuro, se mostró un poco preocupado, pero como te dije en una o dos semanas se pueda concretar algo afuera o aquí en Panamá".

Expectativa



Sobre la selección de Panamá, Pipe Baloy manifestó que hoy tuvo la oportunidad de ver al equipo que está bien física y futbolísticamente, y que espera que los muchachos puedan hacer un gran torneo y nosotros estaremos acá afuera apoyándolos.



" Ojalá Dios quiera esta Copa Centroamericana pueda quedar en casa, es una bonita oportunidad de lograr el título y asegurar el boleto a la Copa Oro", finalizó.