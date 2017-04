Bayern-Madrid, duelo de viejos conocidos en Champions

BERLIN (AP) — Se trata de un cruce con todo tipo de reencuentros: Carlo Ancelotti con el club con el que ganó la Liga de Campeones hace tres años, Zinedine Zidane con uno de sus mentores como técnico, y Toni Kroos con el club con el que inició su carrera profesional.

Real Madrid y Bayern Munich chocarán por 11ra vez en una serie de eliminación directa en la Liga de Campeones cuando se enfrenten el miércoles en el partido de ida de los cuartos de final del torneo. Ancelotti, timonel del club alemán, se topará con el equipo con el que conquistó la Champions en 2014, ahora dirigido por su entonces asistente Zidane.

"Será una situación especial", comentó Ancelotti, quien también ganó dos coronas europeas con el Milan. "Tengo una conexión especial con el club y con los jugadores. 'Zizou' y yo somos muy buenos amigos. Estoy feliz porque le haya ido tan bien con el Real y que haya ganado la Liga de Campeones (la temporada pasada).

"Pero", agregó el italiano, "el hecho de que conozca a 'Zizou' y los jugadores no es una ventaja".

Zidane estuvo de acuerdo con Ancelotti.

"Nos conocemos muy bien, pero esto no significa nada: no es ni una ventaja ni una desventaja", afirmó. "Nos enfrentamos dos muy buenos equipos y nada más. No jugamos contra Carlo. De él he aprendido muchas cosas".

Uno de los jugadores que Ancelotti no alcanzó a dirigir es Kroos, el mediocampista del Madrid que ha tenido una magnífica temporada y que comenzó su carrera con Bayern antes de pasar al Madrid en 2014 luego de la conquista de la décima Champions.

"Es especial jugar los cuartos de final de la Champions League en este estadio. Fue importante marcharme al extranjero y un desafío", comentó Kroos. "Fue una buena decisión y me ha llevado a lugares deportivos muy buenos. Estoy aquí para tener éxito".

Zidane no contará con el central Pepe, quien se fracturó dos costillas el fin de semana tras anotar el gol de su equipo en el empate 1-1 con el Atlético de Madrid en la liga española. Su lugar será ocupado por Nacho, quien hará pareja con Sergio Ramos en la médula de la defensa para contener al potente ataque de Bayern.

Ancelotti, por su parte, tiene una duda con su artillero Robert Lewandowski, quien también salió lesionado el sábado del triunfo 4-1 sobre Borussia Dortmund. El delantero Thomas Mueller y el portero Manuel Neuer, ambos ausentes del partido contra Dortmund, volvieron a entrenarse al lunes.

"Nos preparamos pensando que va a jugar, aunque si no juega tiene el Bayern jugadores fuertes en cada posición", advirtió Zidane. "Si él (Lewandowski) no juega, el que lo sustituya lo hará también muy bien".

Éste será el 23er partido en general entre los dos gigantes en competencias de la UEFA, la máxima cifra en torneos europeos de clubes. Cada uno ha ganado cinco de sus 10 eliminatorias anteriores.

Bayern fue eliminado en las semifinales en cada una de las tres últimas temporadas, todas bajo el mando de Pep Guardiola, incluyendo un humillante 5-0 global ante el Madrid en 2014.