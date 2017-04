Blas Pérez: "Voy para dos meses sin cobrar, es preocupante"

635x357 Blas Pérez no ha cobrado, mientras tanto se recupera de una lesión. Foto/Ricardo Montero.

El delantero panameño Blas Pérez aseguró que va para dos meses sin cobrar en Blooming y que la verdad es un tema preocupante.



" Yo tengo un mes y algo, voy para dos meses el 13 de abril que no recibo un peso es la realidad y he escuchado de algunos compañeros que no han cobrado desde hace 3 meses", dijo el delantero a Blooming Noticias.



" La verdad es un tema preocupante porque yo soy de los jugadores que no aguanto mucho estas cosas, voy agarrando mis cosas y me voy, esto no debe ser así y ahora que renunció el presidente quien va a responder".



Agregó que no sabía la historia de lo que estaba pasando, de lo contrario lo hubiera pensado. " La diferencia era de 3 mil dólares con relación a lo que ganaba en el Árabe, no es nada, muy bien me hubiera quedado en Panamá".



" La parte monetaria no costó, quiero esto y no hubo problema, no soy un jugador tan caro, tengo 36 años entonces no puedo estar exigiendo mucho".



Blas Pérez se recupera de la lesión al lesión biceps femoral del muslo izquierdo sufrida en un entrenamiento con la selección de Panamá.