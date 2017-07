"Bolillo" Gómez: Panamá mostró cosas importantes

El técnico Hernán " Bolillo" Gómez dijo que se vieron cosas importantes en el terreno de juego tras el empate contra Estados Unidos en Nashville por el grupo B de la Copa Oro.



" El juego de Estados Unidos es práctico y generoso, pero también me gusto Panamá, que por momentos tuvo elaboración, triangulación y buena marca en un encuentro por ratos para el local y para Panamá", dijo Bolillo en conferencia de prensa.



" Con el calor se fueron alargando las líneas y se perdió el estilo de juego. Son dos equipos que me gusta lo que hacen, que intentan, que triangulan, peor el sol frenó la continuidad del juego en el final del partido".



El estratega agregó que hubo muchos jugadores que mostraron lo que tienen ante un rival de muchos quilates y muy difícil de controlar, pero es importante que los muchachos emparejaron el partido en muchos pasajes.



Sobre el funcionamiento de Panamá, Bolillo comentó que por momentos tuvo continuidad en el orden, no fue capaz de presionar por el clima y cuando no dio para eso redujo espacios y ahí se acomodaron más. " Es importante que sepan pararse en tres cuartos y cuando no se puede es importante cerrar espacios comenzando desde atrás".



Con relación a los cambios, el estratega manifestó que como ya estaban reduciendo demasiados espacios y EEUU estaba más adelante, con la entrada de Arroyo intentaron sorprender pero no se pudo, mientras que las salidas de Camargo y Gavilán Gómez se dio por deshidratación.



Bolillo que no es dado a hablar de individualidades resaltó la labor de los centrales. " Hay cosas que me gustaron mucho, la llegada de dos centrales como Chen y Vargas me da alegría, estuvieron bien".



Igualmente comentó lo que le gustó y fue la definición. " Nosotros tenemos que ir mucho arriba para meterla, nos cuesta eso, hemos trabajado mucho eso, llegamos al fondo a que, eso debemos mejorar".



Por último, el estratega se refirió a su próximo rival Nicaragua. " Cuando nos enfrentamos meses atrás nos emparejamos demasiado, les dije a los muchachos que será un juego díficil frente a Nicaragua que ha progresado bastante y se repliega bien".



" Soy respetuoso del rival, pero Panamá a veces abusa de eso, hay que acelerar desde el principio y no tener distracciones".