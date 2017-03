Bolillo Gómez: "No me da pena haber empatado"

El técnico Hernán " Bolillo" Gómez aseguró que no le da pena haber empatado contra Estados Unidos en un partido parejo en el Estadio Rommel Fernández.



" He vivido un típico partido de eliminatoria, dos rivales con disciplina, actitud, Panamá un equipo ordenado y tratando de equilibrar desde el principio del partido frente a Estados Unidos que vino a complicarnos", dijo el estratega en conferencia de prensa.



" Para nosotros es importante estar de terceros en una eliminatoria muy apretada, no hay nadie clasificado, nadie eliminado y estamos en un buen puesto. No sé donde se definirá la eliminatoria, está apretada hasta el final".



Al ser consultado si se ganaba un punto o se perdían dos, Bolillo manifestó: " Se gana con el empate frente a Estados Unidos, no me da pena haber empatado, me gustó la disciplina del equipo y como se jugó el partido. La actitud del equipo se notó tras perder en Trinidad, hoy los dos equipos salimos a buscar el resultado".



Sobre no poder marcar a pesar de crear oportunidades, el estratega de Panamá comentó: " Estamos muy ansiosos todos, hoy me incliné por jugadores de experiencia, es la necesidad y el desespero por estar en el Mundial, es algo que hay que mejorar".



Por último, Bolillo dijo que Estados Unidos vino a ganar, pero Panamá se lo impidió, aunque al final recé para mantener el empate. " Si perdíamos hoy, por ahí algunos jugadores sería su último partido en una eliminatoria".