Bolillo Gómez:"Ante Estados Unidos es cero errores y distracciones"

El técnico de la selección nacional, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez junto a su asistente técnico, Édgar 'Pánzer' Carvajal, atendieron a algunos medios previo al partido de este 6 de octubre en Orlando ante Estados Unidos por la Hexagonal Final de la Concacaf.

Para el estratega colombiano, contra Estados Unidos, Panamá no debe cometer errores, tomando en cuenta que en México se hizo un buen partido, aunque un error fue el que terminó dejándole la derrota a la selección nacional en suelo azteca.

Con respecto al momento, Gómez dejó claro que es uno de los más importantes en su vida, y el más importante en la historia del fútbol panameño, porque se está buscando ir a un Mundial, siendo esto tan importante, como tan difícil.

Bolillo fue cuestionado en si el equipo cambiaría por la necesidad del partido, a lo que respondió: "No vamos a cambiar, el estilo no puede cambiar. No nos vamos a ir de cabeza ante USA. Seremos respetuosos ante un rival que es favorito en su cancha por la necesidad que tiene. Nosotros hemos sido fuertes contra ellos, al igual que en toda la eliminatoria".

El recuerdo de aquel 15 de octubre cuando Panamá cayó en el último partido ante Estados Unidos, quedando fuera del repechaje hacia Brasil 2014, aún es un tema que dentro de la afición panameña se menciona, por lo que Gómez asegura que se ha estudiado durante tres años y más, aquellos errores y distracciones que se pueden dar en un momento determinado dentro de la cancha.

"México tiene un equipo muy bieno. Panamá los controló, pero un error y lo cobraron. El error fue individual, y para mí eso es más distracción que otra cosa. Adolfo (Machado) fue, se tiró y falló, que es mano a mano, pero luego en el pelotazo tienes que mirar", dijo el técnico.

En el Rommel Fernández, Felipe Baloy cometió un error al no despejar una pelota en el área que terminó en gol norteamericano. Ante esto, 'Bolillo' sostiene que hay cosas que nunca le va a pedir al jugador, y es tirar la pelota a cualquier lado. "Baloy sabe jugar al fútbol y lo hace bien con la pelota. El primer pase de nosotros es él. La cancha estaba pesada ese día", agregó.

Por último, el técnico mundialista habló de la unión que existe en la selección, siendo una fuerte evidencia el grito de gol y la celebración que hubo tras la anotación de Gabriel Torres ante Trinidad y Tobago en el Rommel Fernández. "Ellos son los que más gritan, es una banca bien panameña", culminó.













