Bolillo Gómez:"El punto es maravilloso porque estábamos en la lona"

El técnico de la selección nacional, Hernán Darío Gómez, aseguró tras el empate ante Honduras, que el punto es maravilloso porque estaban en la lona por la situación del equipo en el Rommel Fernández.

Para Gómez, el hecho de no perder ante Honduras es porque Dios va a llevar a Panamá al Mundial. "A pesar de todo este empate es maravilloso", acotó.

Con respecto a la alineación, el DT dijo que se tuvo una alineación muy pedida por el público, por la prensa, por la gente en Panamá, con jugadores muy ofensivos. "Practicamente solo habían dos defensas: Román Torres y Fidel Escobar", agregó.

Al rival, 'Bolillo' también dedicó palabras, asegurando que se le sacaron cuatro de seis puntos a Honduras, que es un equipo mundialista.

Gabriel Gómez fue suplente desde el inicio por un malestar que lo tuvo vomitando. 'Bolillo' afirmó que es fundamental para el orden del equipo. "El segundo gol si eres ordenado no puede pasar", manifestó.

"Yo no veía por dónde llegaba el 2-2. Le di gracias a Dios y a la hinchada. Cuando se empata casi le digo al árbitro que no descontara más tiempo por como estaban las cosas. No teníamos equilibrio", finalizó.