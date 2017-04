Bolillo no aceptará en la selección jugadores que quieran ser directivos

Concentración total es lo que quiere el técnico Hernán " Bolillo" Gómez y no aceptará en la selección de Panamá a jugadores que estén pensando en ser directivos de la FEPAFUT.

" Ese tema me parece bien incómodo, o eres un jugador de fútbol o eres directivo, si yo encuentro que en la selección hay jugadores que quieren ser directivos no pueden estar con nosotros, que se dediquen a directivos y no es el momento que un jugador esté pensando en eso ahora si la federación tiene sus directivos hasta 2018", dijo el estratega a RPCTV.COM.

" Yo no voy a aceptar eso, si me doy cuenta que un jugador de la selección de Panamá está trabajando en eso, hablo con él llegamos a un acuerdo y no puede estar en la selección, o somos futbolistas o somos directivos una de dos. Si es directivo le doy la mano porque todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero si estas en la selección es jugador de fútbol y no puede ir en contra de la federación y en contra del técnico de la federación".

Por otra la lado, Bolillo se refirió a la concentración que tendrán en El Salvador antes de medirse a Costa Rica en los siguientes términos: " Ya tomamos la decisión, es lo más bueno para la selección, estamos cerca de Costa Rica, es un lugar tranquilo para trabajar, tenemos la colaboración de la gente de El Salvador y de ahí viajamos a Costa Rica".