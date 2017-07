Bolillo: Me gustó como se ganó el partido

El técnico Hernán " Bolillo" Gómez aseguró que le gustó como se ganó el partido frente a Nicaragua y que para el próximo juego dará descanso a algunos jugadores para tener una alineación más fresca.



" Falta esa tranquilidad para definir, hay que mejorar en eso porque elaboramos y nos comimos varios goles lo que demuestra que fuimos más fuertes", dijo el estratega en conferencia de prensa.



" Hoy sintieron cansancio Bárcenas y Camargo, pero era importante ganar hoy para estar entre los 2 primeros y así poder tener una alineación más fresca para el próximo partido. La ideas es dar descanso a algunos jugadores para enfrentar a Martinica".



Bolillo agregó que el equipo si reaccionó, en el primer tiempo Panamá tomó la iniciativa y cuando fue al fondo siempre generó.



" Me gustó que cuando estamos 1-0 abajo se reaccionó bien y pudo caer el tercero, me gusta como se ganó el partido, se sufrió un poquito por no tener el balón en los pies por momentos, pero el equipo no se achica".