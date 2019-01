El CAI presentó plantilla y uniformes para el Torneo Clausura 2019

El Club Atlético Independiente (C.A.I.) presentó su plantilla, logo y uniformes para disputar el torneo Clausura LPF 2019.

El CAI anunció que contarán con una plantilla corta, de solo 22 jugadores, y que le darán muchas oportunidades a los jóvenes de la reserva.

Además presentaron a 7 refuerzos para el torneo: José Guerra (Portero, Ex Santa Gema), Francisco Vence (Defensa, Agente Libre), Jordin Soracá (Defensa, Ex Atlético Huila), Abdiel Ayarza (Volante, Ex Santa Gema), Frank Piedrahita (Volante, Agente Libre), Vito Bellino (Volante, Agente Libre) y Rubén Barrow (Delantero, Ex Sporting SM).

Los chorreranos utilizarán la camiseta de color negro con mangas amarillas para sus partidos de local, una innovadora color celeste para los partidos de visitante y los porteros jugarán totalmente vestidos de rojo.

El logo nuevo será con líneas de color plateado con negro que representan espadas, que son símbolos de lucha y sacrificio de sus guerreros. - Explicó Ricardo Escobar, secretario del equipo, en redes sociales.