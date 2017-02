635x357 Cae número de análisis antidopaje en el fútbol español. JOSEPH WILSON (Associated Press)

BARCELONA (AP) — El estancamiento político en el país y la incapacidad de alcanzar un acuerdo con los organismos rectores del fútbol han obstaculizado los intentos por aplicar controles antidopaje de manera regular en la liga española.

Sólo 57 análisis se han realizado en la primera división española durante esta temporada, de acuerdo con la agencia antidopaje del país. Al menos 400 jugadores han participado en más de 200 encuentros de la temporada.

En 2015, la agencia antidopaje realizó 889 análisis en las dos divisiones superiores del fútbol español y en la Copa del Rey. Ello equivale a un promedio de 74 al mes.

La agencia no había respondido a las preguntas que le hizo The Associated Press sobre cuándo se llevaron a cabo esos 57 análisis y sobre si siguen realizándose en el fútbol español

De igual manera, esos 57 análisis en los primeros seis meses de la campaña, se efectuaron en momentos en que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) considera que España no cumple con sus estándares más estrictos.

La AMA consideró "alarmante" la falta de análisis en una liga de fútbol donde juegan astros del calibre de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.

"Esta falta de análisis en un país con una de las principales ligas de fútbol en el mundo durante un periodo de casi 12 meses es alarmante, y hace muy poco por infundir confianza en un deporte limpio, en momentos en que esto resulta más necesario", indicó la AMA en un comunicado.

Según la agencia antidopaje española, alcanzó acuerdos con órganos reguladores de otros deportes en el nivel internacional, para aplicar análisis regulares durante el último año.

Pero fracasaron los esfuerzos por lograr esos acuerdos con la FIFA y la UEFA.

Las dos federaciones se negaron a suscribir el acuerdo, informó la agencia española. Explicó que, de acuerdo con la FIFA, su jurisdicción sólo llega a las selecciones nacionales, mientras que la UEFA se limita a regular la situación de los clubes que participan en competiciones como la Liga de Campeones y la Europa League.

La liga española rechazó un pedido de la AP para emitir comentarios al respecto. Tampoco lo hizo la federación española, al considerar que es un asunto de la liga.

Y la AMA criticó la falta de un acuerdo.

"Es sumamente decepcionante que algunas federaciones internacionales no firmen el acuerdo, dado que esto ha impedido que se apliquen programas antidopaje efectivos a nivel nacional en España", señaló.

España cuenta con leyes antidopaje, cuyo cumplimiento se ha seguido supervisando, señaló la agencia nacional. Ninguno de esos 57 análisis en el fútbol dio positivo.

Asimismo, la FIFA y la UEFA han seguido realizando controles en competiciones internacionales que se realizan en España, incluidas la Liga de Campeones, la Europa League y los partidos de la selección.

En 2013, España aprobó con bombo y platillo una ley antidopaje, que sin embargo quedó desactualizada desde 2015, cuando la AMA emitió un código revisado.

La AMA declaró en marzo que España no cumplía con sus estándares, luego que el país no adaptó su ley, porque el gobierno, en medio de la crisis política, no ha podido aprobar nuevas leyes en 10 meses.

Además, la AMA suspendió en junio la acreditación del laboratorio antidopaje en Madrid, con lo que dio otro golpe a un país que está debajo de la lupa desde el escándalo de la Operación Puerto, que implicó a algunos de los principales ciclistas del mundo. El otro laboratorio antidopaje de España, en Barcelona, sigue en operación.

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy pudo reunir finalmente apoyo para formar un gobierno en minoría en octubre. Ello allanó el camino para una nueva legislación.

Las iniciativas al respecto estarían por presentarse al Congreso para su aprobación.

Una nueva ley castigaría más infracciones, impondría sanciones más severas y extendería el periodo en que podrían sancionarse los casos de dopaje.