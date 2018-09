635x357 Cambio de actitud rinde efecto para Luis Enrique con España. TALES AZZONi (Associated Press)

MADRID (AP) — En tan solo dos partidos, Luis Enrique tiene bien claro la clave de su espléndido arranque como técnico de España.

Luis Enrique dijo que la actitud de la selección en las resonantes victorias ante Inglaterra y Croacia en la Liga de las Naciones de la UEFA es lo que ha marcado la diferencia en el remozado plantel desde que tomó las riendas.

"Lo que más me ha gustado de estos 10 días con los jugadores ha sido su actitud y la manera de plasmar lo que hemos trabajado”, dijo el ex entrenador del Barcelona.

Sus palabras fueron pronunciadas tras la goleada 6-0 que la Roja le propinó a Croacia, los subcampeones del último Mundial, en la Liga de las Naciones el martes. Tres días antes, España le dio la vuelta al marcador para vencer 2-1 a Inglaterra en el estadio Wembley.

“Ha sido un día espectacular que no imaginado”, resaltó Luis Enrique. “Evidentemente es mucho mejor empezar así. Los jugadores ya saben que son muy buenos y que tienen mucho nivel y hoy se ha demostrado que es muy difícil pararnos”.

Los hinchas españoles corearon el nombre del técnico durante el duelo en la ciudad de Elche en el sureste del país.

La reacción de Luis Enrique por los cánticos fue de asombro. “Me dio vergüenza ajena", dijo.

“Me he quedado sorprendido, no me lo esperaba. Lo agradezco muchísimo pero prefiero que canten a los jugadores. Lo digo en serio”.

Luis Enrique como técnico de España en julio tras la debacle de la selección. La Federación español despidió a Julen Lopetegui apenas dos días antes del torneo y el equipo se despidió al perder por penales ante la anfitriona Rusia en los octavos de final.

No fue hasta solo dos semanas atrás que tuvo su primer contacto con los jugadores. No demoró en imponer su estilo dinámico en los entrenamientos, plasmándose en los primero dos partidos oficiales.

También énfasis en fomentar el compañerismo y disciplina en el seno del seleccionado, prohibiendo el uso de teléfonos celulares en las comidas de modo que los jugadores conversen más entre ellos. Llevó a los jugadores a un “Escape Room” (Sala de Escape), un juego en el que un grupo de personas debe superar una serie de acertijos para poder salir del encierro en en una habitación.

"La alegría para un entrenador es ver la actitud de sus jugadores, de todos porque la semana ha sido muy buena en todos los sentidos”, apuntó Luis Enrique.

En lo táctico, el técnico hizo otros ajustes. El equipo fue más incisivo en presionar sin el balón el balón y jugar más directo en el ataque, renunciando al toque incesante del balón que ha sido la característica de la Roja.

“Luis Enrique nos pide que seamos muy agresivos arriba, presionar e intentar dominar todo el partido. No dejar respirar al rival", dijo Marco Asensio, el delantero del Real Madrid que anotó un gol y colaboró en tres más ante Croacia el martes.

Asensio fue la figura ante Croacia pero ni siquiera fue titular ante Inglaterra. El delantero Iago Aspas jugó en Wembley y también recibió buenas notas. Saúl Ñíguez asoma como pieza fundamental en el mediocampo debido a su versatilidad y anotó el martes al igual Sergio Ramos, Rodrigo e Isco.

El próximo partido de España será un amistoso contra Gales el 11 de octubre en Cardiff. Cuatro días después, recibirá a Inglaterra en Sevilla en la Liga de las Naciones.

"No hago vacaciones, ahora me toca hacer un seguimiento de todos. A partir de ahí comienza el trabajo que no se ve”, acotó Luis Enrique.