Carvajal, nuevo contratiempo para Zidane

Dani Carvajal no podrá jugar finalmente el estreno liguero del Real Madrid en Balaídos, ante el Celta de Vigo, y se cae de la convocatoria, en un nuevo contratiempo para Zinedine Zidane tras la lesión de Eden Hazard.

El lateral derecho del Real Madrid será baja por el fallo del Comité de Competición de mantener las sanciones del pasado curso.

El Real Madrid esperaba una resolución favorable a la propuesta trasladada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que Carvajal pudiese jugar el primer partido de LaLiga, recibiendo el indulto a la sanción acumulada del fin del curso pasado.

Zidane incluyó en la convocatoria a Carvajal y contaba con el internacional español como titular en el lateral derecho. La noticia de la decisión final llegó en el vuelo de Madrid a Vigo. Su ausencia provoca que pierda al segundo titular en un viernes marcado por la lesión muscular de Hazard, que será baja para un mes.

Álvaro Odriozola ocupará la posición de Carvajal en el equipo titular y las circunstancias provocan que Zidane medite seriamente iniciar el partido en Balaídos con tres centrales y dos carrileros.

Tanto Carvajal en un tuit en el que aseguraba que "entrenamiento perfecto; futuro incierto", como Zidane en rueda de prensa, se quejaron de la situación vivida y no saber a horas del debut si el jugador podía jugar. "Son cosas que no controlo y es un poco difícil aceptarlo. No me parece normal pero es así", afirmó el técnico vasco.