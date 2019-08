Cecilio Waterman confía en que puede regresar a la selección en la Era Tolo Gallego

El delantero panameño Cecilio Waterman habló en exclusiva con Deportes RPC desde Argentina, donde se encontraba momentáneamente, recordando que juega en Uruguay con el Plaza Colonia.

Waterman, que jugó su último partido de selección mayor ante Jamaica en las eliminatorias para Brasil 2014, se siente confiado en que podría regresar a vestir La Roja, ahora en esta Era de Américo 'El Tolo' Gallego, que es de origen argentino y conoce el fútbol sudamericano.

"Vengo haciendo un buen campeonato, creo que de los mejores que he tenido. Ya he madurado con varias cosas que uno no hacia cuando era joven", sostuvo el jugador de 28 años.

Además, agregó que antes habían cosas como la alimentación o las salidas que durante su juventud en la etapa de futbolista le afectaron.

"La madurez te enseña que es tu trabajo y hay que aprovechar las oportunidades. A mi se me pasaron varias. Ya con 28 años uno se encamina a mejorar", acotó.

El último recuerdo del panameño con la selección no es el mejor, tomando en cuenta que se le criticó ante Jamaica en 2013, en un partido de eliminatorias mundialistas para Brasil 2014 donde estrelló un balón en el poste y tuvo ocasiones de gol al mando de Julio Dely Valdés, terminando el partido 0-0.

"El fútbol es así. En Argentina le dan palo a Messi, a Higuaín, a todos ellos que tienen una trayectoria a la que yo no le llego ni a los talones. Hasta a los mejores le caen", sentenció.

Acerca de no estar en el radar para la última eliminatoria de Rusia 2018, dejó claro que él sigue trabajando, y que no tiene redes sociales porque así vive más tranquilo.

"Ojalá que se le den chances a muchos futbolistas de venir al fútbol sudamericano, es una vitrina, un fútbol muy difícil, pero creo que el panameño ha logrado tener condiciones y pueden estar acá. Ojalá todos puedan salir en algún momento y que podamos crecer", finalizó.

Cecilio Waterman anotó su último tanto el pasado 14 de julio ante Wanderers de penal y ha anotado 8 goles con la camiseta del Plaza Colonia.

En Uruguay ha jugado con el Fénix y Defensor Sporting, además de ahora el Plaza Colonia.