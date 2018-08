César Blackman extiende contrato dos años más con el FC DAC de Eslovaquia

El panameño César Blackman seguirá en el fútbol europeo un tiempo más luego de renovar contrato dos años más con el FC DAC 1904 de Eslovaquia.

El club decidió extender el contrato con Blackman luego que el anterior terminó a finales de junio.

Blackman, de 20 años, llegó al FC DAC el año pasado y la mayoría de sus partidos los ha jugado con el equipo filial y en algunas ocasiones ha sido convocado al equipo mayor. *

Panamanian defender Cesar Blackman has also seen his contract extended for a further two years.

The club decided to trigger the contract extension after his contract was due expire at the end of June