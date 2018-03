Cristian Martínez titular en primer partido de la temporada con el Columbus Crew

Buenas noticias para el volante panameño Cristian Martínez que arrancará la temporada 2018 de la MLS como titular en el Columbus Crew.

Martínez fue considerado por el técnico Gregg Berhalter para el primer encuentro visitando al Toronto FC luego de tener una buena pretemporada.

El año pasado no fue el mejor para Cristian que jugó 237 minutos con el primer equipo y luego pasó al Cincinnati de la USL donde acumuló solo 59 minutos de juego.

Otros panameños

El inicio de la MLS también es para otros panameños como Román Torres, Amir Murillo, Aníbal Godoy, Fidel Escobar y Adolfo Machado.

Godoy con el San José Earthquakes se mide hoy al Minnesota United, mientras que Machado sigue con el Houston Dynamo que en la primera fecha se enfrentará el sábado al Atlanta United.

El domingo, Román del Seattle Sounders recibirá a Los Ángeles FC en la Conferencia Oeste.

Por su lado, Murillo y Escobar que militan en el New York Red Bulls no tienen partido programado y debutarían el 10 de marzo frente al Portland Timbers. El 6 de marzo tienen partido de la Liga Campeones CONCACAF frente al club Tijuana. *

It's finally here! #MLSisBack today with kickoff 🆚 @torontofc in an hour.



Here's your #CrewSC Starting XI for #TORvCLB! pic.twitter.com/KiVmZlwYLR