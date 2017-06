Cristiano Ronaldo abandona la selección portuguesa para conocer a sus gemelos

Cristiano Ronaldo dio la gran sorpresa este jueves al renunciar a jugar el partido por la tercera plaza de la Copa de las Confederaciones, el sábado con la selección portuguesa, para conocer a sus gemelos, que habrían nacido a través de un 'vientre de alquiler', como su hijo mayor.

Según la prensa portuguesa, el pequeño Mateo y su hermana Eva nacieron el 8 de junio de una madre que vive en la costa oeste de Estados Unidos y que habría recibido 200.000 euros por dar a luz a los niños.

Normalmente muy celoso con su vida privada, el cuatro veces Balón de Oro finalmente habló del tema tras la derrota de Portugal frente a Chile el miércoles en semifinales de la Copa de las Confederaciones (0-0, 3-0 para la Roja en los penales).

"Estoy muy feliz de poder conocer por fin a mis hijos (...) He estado al servicio de la selección nacional, como siempre, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido", escribió el astro en su perfil de Facebook en la noche del miércoles al jueves.

En el mismo momento, la Federación Portuguesa anunciaba en un comunicado que Cristiano Ronaldo tenía permiso para no jugar el último partido de la competición, el duelo por el tercer puesto de la Confederaciones el sábado en Moscú, última cita de la temporada.

Portugal, vigente campeón europeo, se enfrentará con el perdedor de la otra semifinal.

Tras no prosperar en el objetivo de ganar la Copa de las Confederaciones de Rusia, el presidente de la Federación Portuguesa Fernando Gomes y el seleccionador Fernando Santos decidieron "liberar al jugador para que al fin pueda conocer a sus hijos".

Como ya hiciera con su primogénito, Cristiano Junior, nacido en junio de 2010 de una madre que reside en la costa oeste de Estados Unidos, el cuádruple Balón de Oro habría recurrido a un 'vientre de alquiler'.

Según la prensa española, la familia de Ronaldo podría seguir creciendo en los próximos meses porque su novia, la española de 22 años Georgina Rodríguez, estaría embarazada de una niña.

Después de una espectacular temporada en el terreno de juego, ganando la Liga y Champions con el Real Madrid, Ronaldo ha dado que hablar en el plano extradeportivo.

Antes de partir de vacaciones, deberá declarar el próximo lunes ante la justicia española por presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros.

Sin ofrecer explicaciones sobre este caso, el deportista mejor pagado del mundo únicamente indicó que tiene "la conciencia tranquila".

Además de sus problemas judiciales, Ronaldo ha estado en el epicentro mediático por su supuesto deseo de abandonar el Real Madrid, según informó la prensa lusa.

Estas informaciones han llevado al presidente blanco Florentino Pérez a emprender una ofensiva mediática para defender a su delantero estrella, asegurando que no desea salir, a pesar de los rumores.

Autor de dos goles y una asistencia en los cuatro partidos que disputó de la Confederaciones, Ronaldo ofreció una doble cara durante la competición: serio y sin ofrecer sus impresiones a la prensa, feliz con sus compañeros y cariñoso con los niños que acompañan a los futbolistas al terreno de juego.

Tras la tanda de penales frente a Chile, en la que Portugal falló sus primeros tres lanzamientos y CR7 no tuvo la oportunidad de tirar, se marchó a los vestuarios rápidamente.

Un rato después encabezó la comitiva de jugadores lusos, desfilando por delante de los periodistas en la salida del Estadio de Kazán sin querer hacer comentarios.

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ pic.twitter.com/FIY11aWQm9