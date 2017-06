635x357 Cristiano, citado a declarar por supuesto fraude fiscal. JOSEPH WILSON (Associated Press)

MADRID (AP) — Cristiano Ronaldo deberá comparecer ante un juzgado español, y José Mourinho podría ser el próximo.

El astro del Real Madrid y su extécnico en ese club son los nuevos integrantes de la elite futbolística que enfrentan acusaciones de evasión de impuestos en España. Los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano, entre otros, fueron ya declarados culpables.

El martes, el Juzgado de Primera Instancia de Pozuelo de Alarcón citó a Cristiano Ronaldo para que rinda su declaración el 31 de julio en calidad de investigado por cuatro acusaciones de fraude tributario presentadas por la fiscalía provincial de Madrid. El citatorio surgió exactamente una semana después de que la fiscalía acusó al futbolista de evasión de impuestos por un total de 14,7 millones de euros (16,5 millones de dólares).

También el martes, la fiscalía provincial acusó a Mourinho de defraudar a la hacienda española con 3,3 millones de euros (3,7 millones de dólares).

Cristiano, quien se encuentra actualmente en Rusia disputando la Copa Confederaciones con su selección, ha jugado en España con el conjunto “merengue” desde 2009. Mourinho, de 54 años, dirigió al Madrid de 2010 al 13 y es actual estratega del Manchester United en Inglaterra.

Los casos se relacionan con los ingresos que ambos devengaron por derechos de imagen, no por los salarios que obtenían con el club. Las acusaciones no involucran directamente al Real Madrid ni al Man U.

Tanto Cristiano como Mourinho son representados por el agente portugués Jorge Mendes. El colombiano Radamel Falcao, exdelantero del Atlético de Madrid, y el portugués Fabio Coentrao, exlateral “merengue”, acusados también de fraude fiscal en España, son otros clientes de Mendes.

Gestitute, la agencia de Mendes, no ha respondido a una petición de The Associated Press para que emitiera comentarios sobre los casos.

Así, Cristiano se encuentra ahora bajo investigación oficial de un juzgado, el cual habrá de decidir si hay fundamentos para acusarlo formalmente de un delito.

De acuerdo con la fiscalía en el caso de Cristiano, el deportista utilizó una empresa en las Islas Vírgenes como “pantalla para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la totalidad de los ingresos” que obtuvo por derechos de imagen. El futbolista habría recurrido a otros medios ilícitos para reducir el monto de impuestos que pagó, señala la denuncia.

Cristiano niega que haya cometido delito alguno.