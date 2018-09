635x357 Cristiano purgará sanción de un partido en la Champions. Associated Press

NYON, Suiza (AP) — Cristiano Ronaldo tendrá que purgar la habitual suspensión de un partido tras ser expulsado por primera vez en la Liga de Campeones.

El comité disciplinario de la UEFA decidió no imponer una sanción más severa al astro portugués, lo cual le permitirá enfrentar a su ex club Manchester United cuando Juventus visite Old Trafford el 23 de octubre.

Cristiano solo se perderá el partido local de la Juve ante el Young Boys de Suiza el 2 de octubre.

En la primera fecha de la fase de grupos de la Champions, Cristiano Ronaldo forcejeó con el zaguero colombiano Jeison Murillo, agarrando del pelo al jugador del Valencia durante el primer tiempo del partido que el conjunto italiano ganó 2-0 la semana pasada.

Fue la primera tarjeta roja mostrada a Cristiano en 15 años de competir en la Liga de Campeones.